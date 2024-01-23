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Опытный садовод назвал продукт для рассады перцев и помидоров: семена прорастают мгновенно

Опытный садовод назвал продукт для рассады перцев и помидоров: семена прорастают мгновенно

Залогом богатого урожая для каждого садовода являются здоровые всходы. Однако нередко приходится сталкиваться с проблемой низкой всхожести семян. Это чревато разочарованием в результатах и необходимостью повторных посевов. По словам популярного огородника, ведущего видеоблог «Сад и огород лайф», есть эффективный и необычный метод стимуляции прорастания семян с использованием мха.

Благодаря наличию карболовой и сфагновой кислот мох обладает антисептическим действием, улучшающим всхожесть. Для этого семена высыпают в емкость на слой мха, опрыскивают водой и накрывают пленкой, создавая парниковый эффект. Это позволяет очистить семена от вредной микрофлоры и стимулировать рост.

Кроме того, компоненты мха являются природными биостимуляторами. Они запускают активные процессы в семенах, в результате которых всходы появляются значительно быстрее, порой уже на следующий день.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы
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