Повар раскрыла секрет приготовления невероятно пышных оладьев: поднимаются на глазах

Каждому нравятся румяные, пышные оладьи, которые так приятно есть с чаем или кофе. Но часто в домашних условиях не получается испечь блины такими же воздушными, как в любимом кафе. Казалось бы, секрет кроется в особых ингредиентах или профессиональных секретах поваров. Однако на самом деле главное — это правильно замесить тесто, благодаря чему оно становится пышным. Об этом знают не все хозяйки.

Итак, для начала соберите необходимые продукты:

1) Поллитра теплого кефира жирностью минимум 2,5 процента.

2) Одна столовая ложка сахара.

3) Четверть чайной ложки соли.

4) Одно куриное яйцо.

5) От четырехсот до четырехсот тридцати граммов муки — в зависимости от желаемой консистенции теста.

6) Одна чайная ложка пищевой соды.

7) Масло растительное для обжаривания оладий.

Возьмите глубокую миску и венчиком хорошо перемешайте кефир вместе с солью, сахаром и яйцом. Затем начинайте всыпать муку, но не сразу всю целиком. Оставьте приблизительно одну столовую ложку и смешайте ее в отдельной посудинке с содой. После этого добавьте получившуюся смесь в основную миску и аккуратно, без лишних усилий перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции. Не применяйте для этого ни миксер, ни энергичные движения венчиком — иначе воздушные пузырьки в тесте лопнут, и блины не поднимутся при жарке.

Дайте приготовленному тесту отстояться в течение десяти-пятнадцати минут. За это время оно дозреет и станет еще более пышным. После этого можно приступать к жарке блинов. Больше не перемешивайте тесто перед тем, как выкладывать его на сковороду. Просто зачерпывайте небольшое количество столовой ложкой и выливайте на хорошо разогретую, смазанную маслом сковороду. Обжаривайте каждый блинчик с двух сторон при средней температуре.

Автор: Семен Подгорный