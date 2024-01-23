Секрет молодости от диетолога: один популярный фрукт каждый день — поддержит молодость и красоту

Кто из нас не мечтает сохранить юность и жизненные силы на долгие годы? И, как выяснилось, одним из ключей к этому может оказаться простой апельсин. Диетолог Наталья Нефедова поделилась удивительными свойствами этого цитрусового, которые способны замедлить процесс старения.

Один из самых популярных фруктовых источников витамина C, апельсины, по словам Нефедовой, обладают уникальной способностью защищать организм от вирусов и укреплять иммунитет. Регулярное потребление апельсинов также содействует очищению печени и кишечника, что благотворно влияет на общее состояние.

Но на этом их полезные свойства не заканчиваются. Апельсины могут оказать благоприятное воздействие на внешний вид человека. Клетчатка, которую они содержат, улучшает работу пищеварения, а также состояние ногтей, волос и кожи. Биофлавоноиды, накапливающиеся в апельсинах, помогают защитить организм от преждевременного увядания.

Помимо этого, лимоноиды, присутствующие в апельсинах, обладают противораковым действием, что делает этот фрукт ещё более полезным для здоровья. К тому же апельсины укрепляют сердечно-сосудистую систему и помогают успокоить нервы. Таким образом, включение апельсинов в рацион может стать не только приятным удовольствием для вкуса, но и залогом долголетия и благополучия.

Автор: Семен Подгорный