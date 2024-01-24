Несколько раз в неделю: врач назвал 5 главных правил для мужской силы

Мужское здоровье - тема, которой зачастую пренебрегают. Однако оно требует пристального внимания и заботы, ведь от него зависит не только самочувствие, но и качество жизни в целом.

По словам уролога-онколога Алексея Васина, существует пять основных правил, следование которым позволит сохранить и укрепить мужскую силу.

Во-первых, полное воздержание нежелательно. Регулярная половая активность, два-три раза в неделю, способствует нормальному функционированию и очищению мочеполовой системы. Это помогает предотвратить застойные явления, воспаления и другие проблемы.

Во-вторых, переохлаждение органов малого таза чревато дискомфортом и учащенным мочеиспусканием. Кроме того, холод ухудшает течение таких заболеваний как простатит. Поэтому важно одеваться по погоде, не сидеть на холодном, избегать сквозняков.

Третье правило касается профилактики инфекций, передающихся половым путем. Они опасны не только осложнениями для здоровья, но и негативным влиянием на личную жизнь. Верность одному постоянному партнеру - надежный способ уберечься от подобных инфекций.

Далее, избыточный вес несет угрозу для мужского организма. Ожирение нарушает гормональный фон, что влечет за собой риск депрессии, снижения сексуального влечения и потенции, расстройств сна. Поэтому контроль массы тела крайне важен.

И наконец, вредные привычки, такие как курение и злоупотребление алкоголем, многократно повышают вероятность развития онкологии мочевыводящих путей. Отказ от вредных привычек - еще один шаг к укреплению мужского здоровья.

Соблюдение этих несложных рекомендаций сохранит вам силу и здоровье на долгие годы, позволит насладиться полноценной, активной жизнью.

ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Изображение от Drazen Zigic на Freepik

Автор: Семен Подгорный