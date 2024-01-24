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Даже не думайте там брать: покупателей Wildberries, Ozon и AliExpress предупредил Росконтроль

Даже не думайте там брать: покупателей Wildberries, Ozon и AliExpress предупредил Росконтроль

Интернет-шопинг набирает популярность с каждым годом, однако эксперты Роспотребнадзора призывают потребителей проявлять бдительность. Особенно в преддверии крупных новогодних и посленовогодних распродаж на известных торговых площадках.

Так, на маркетплейсе Wildberries уже стартовала масштабная акция «Киберпонедельник» с обещанными скидками до 90% на широчайший ассортимент. Однако стоит помнить, что подобные заманчивые предложения могут оказаться далеко не так выгодны, как кажется на первый взгляд.

Представители Роспотребнадзора отмечают, что заявленные 90% и более — это может быть признаком недобросовестности продавцов. Нередко они искусственно завышают изначальную ценник, чтобы потом выдать якобы огромную скидку и привлечь покупателей. Тем самым искажая реальную стоимость товара, а то и вовсе пытаясь «впарить» некачественный товар.

Специалисты рекомендуют потребителям внимательно отслеживать динамику цен на интересующие позиции до старта распродаж. Чтобы понимать — насколько заявленная скидка соответствует действительности. Также стоит проявлять осторожность при приобретении товаров с чрезмерным дисконтом. Чтобы избежать неприятных сюрпризов и встреч с мошенниками.

Аналогичные предупреждения адресованы и другим крупнейшим российским маркетплейсам. В частности Ozon и AliExpress, на которых также скоро ожидаются масштабные новогодние распродажи и которые также могут привлекать недобросовестных участников рынка.

Так что будьте бдительны, сверяйте цены и условия до и во время акций. И тогда интернет-шопинг принесет только положительные эмоции!

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Изображение от Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы
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