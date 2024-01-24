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Риск инфаркта: врач рассказала об опасности низкой зарплаты

Риск инфаркта: врач рассказала об опасности низкой зарплаты

Новое исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале, проливает свет на тревожную взаимосвязь между низким уровнем дохода и повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно исследованию, проведенному группой ученых, люди с ограниченным достатком гораздо чаще страдают от инфарктов, инсультов и других опасных для жизни состояний.

По словам доктора Фаины Лобжанидзе, ведущего кардиолога центральной клинической больницы, бедность напрямую влияет на возможность приобретать полноценные и сбалансированные продукты питания. Из-за нехватки средств люди вынуждены покупать дешёвую еду, которая, как правило, имеет высокое содержание жиров и углеводов при низком содержании белков, витаминов и минералов. Такое несбалансированное питание со временем приводит к нарушениям обмена веществ, ожирению, диабету, гипертонии и в конечном итоге к инфарктам и инсультам.

Помимо проблем с питанием, люди с низким достатком также чаще подвержены хроническому стрессу из-за постоянных финансовых трудностей и неуверенности в завтрашнем дне. Согласно исследованию доктора Иванова, именно сочетание неправильного питания и высокого уровня стресса и является главной причиной резкого роста сердечно-сосудистых заболеваний среди малообеспеченных групп населения.

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Изображение от Drazen Zigic на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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