Риск инфаркта: врач рассказала об опасности низкой зарплаты
Новое исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале, проливает свет на тревожную взаимосвязь между низким уровнем дохода и повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно исследованию, проведенному группой ученых, люди с ограниченным достатком гораздо чаще страдают от инфарктов, инсультов и других опасных для жизни состояний.
По словам доктора Фаины Лобжанидзе, ведущего кардиолога центральной клинической больницы, бедность напрямую влияет на возможность приобретать полноценные и сбалансированные продукты питания. Из-за нехватки средств люди вынуждены покупать дешёвую еду, которая, как правило, имеет высокое содержание жиров и углеводов при низком содержании белков, витаминов и минералов. Такое несбалансированное питание со временем приводит к нарушениям обмена веществ, ожирению, диабету, гипертонии и в конечном итоге к инфарктам и инсультам.
Помимо проблем с питанием, люди с низким достатком также чаще подвержены хроническому стрессу из-за постоянных финансовых трудностей и неуверенности в завтрашнем дне. Согласно исследованию доктора Иванова, именно сочетание неправильного питания и высокого уровня стресса и является главной причиной резкого роста сердечно-сосудистых заболеваний среди малообеспеченных групп населения.
ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
- Секрет молодости от диетолога: один популярный фрукт каждый день — поддержит молодость и красоту
- 8 тяжелых симптомов: врачи рассказали, чем опасен резкий отказ от алкоголя
- Доживете до 100 лет: простое действие поможет продлить жизнь
- Долой тромбоз: флеболог назвал 3 продукта, которые растворяют тромбы
Изображение от Drazen Zigic на Freepik
Автор: Семен Подгорный
Читайте также