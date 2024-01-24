Кусты будут ломиться от ягод: опытные дачники раскрыли секрет небывалого урожая малины

Удивительные ягоды малины могут радовать обильным урожаем каждого садовода. Благодаря правильному выбору сортов, эти кустарники будут ломиться от спелых плодов с лета до глубокой осени.

Опытные дачники рекомендуют для выращивания два отменных сорта — «Полька» и «Геракл». Эти растения отличает выносливость, устойчивость к болезням и непогоде. При надлежащем уходе, они радуют великолепными ягодами на протяжении нескольких месяцев.

Сорт «Полька» славится крупными темно-красными плодами с насыщенным сладким вкусом. Каждая ягода этого ремонтантного сорта может весить до 6 граммов. С одного куста можно собрать более 4 кг таких изысканных ягод. Их приятный аромат и отличная транспортабельность делают «Польку» особенно привлекательной для выращивания.

Еще более впечатляющие результаты дает сорт «Геракл». Его крупные плоды весят по 15 граммов каждый, отличаются насыщенным рубиновым цветом и потрясающе сладким вкусом. Несмотря на размер, эти ягоды очень урожайны — с одного куста можно получить около 4 кг урожая.

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Автор: Семен Подгорный