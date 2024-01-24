Кусты будут ломиться от ягод: опытные дачники раскрыли секрет небывалого урожая малины
Удивительные ягоды малины могут радовать обильным урожаем каждого садовода. Благодаря правильному выбору сортов, эти кустарники будут ломиться от спелых плодов с лета до глубокой осени.
Опытные дачники рекомендуют для выращивания два отменных сорта — «Полька» и «Геракл». Эти растения отличает выносливость, устойчивость к болезням и непогоде. При надлежащем уходе, они радуют великолепными ягодами на протяжении нескольких месяцев.
Сорт «Полька» славится крупными темно-красными плодами с насыщенным сладким вкусом. Каждая ягода этого ремонтантного сорта может весить до 6 граммов. С одного куста можно собрать более 4 кг таких изысканных ягод. Их приятный аромат и отличная транспортабельность делают «Польку» особенно привлекательной для выращивания.
Еще более впечатляющие результаты дает сорт «Геракл». Его крупные плоды весят по 15 граммов каждый, отличаются насыщенным рубиновым цветом и потрясающе сладким вкусом. Несмотря на размер, эти ягоды очень урожайны — с одного куста можно получить около 4 кг урожая.
ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
- Эксперт перечислил продукты, которые не стоит хранить дома: это очень опасно
- Всегда при параде: модный эксперт назвал пять деталей, которые сбрасывают десяток лет
- Специалист рассказал, как убрать желтую полосу на унитазе: эффективный способ избавиться в два счета
- Диетолог раскрыл секрет идеальной фигуры: всего один продукт и живот станет плоским без диет
Читайте также:Даже не думайте там брать: покупателей Wildberries, Ozon и AliExpress предупредил Росконтроль
Автор: Семен Подгорный
Читайте также