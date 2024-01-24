Эти чудодейственные продукты защитят от онкологии и диабета
По данным последних исследований, опубликованных в авторитетном научном журнале American Journal of Clinical Nutrition, существуют определенные продукты, которые рекомендуется включать в свой рацион для профилактики онкологических заболеваний и диабета.
Ученые пришли к выводу, что наибольшую пользу для предотвращения этих недугов приносят продукты с высоким содержанием растительного белка. Потребление этого ценного органического вещества в составе пищи улучшает работу головного мозга, повышает когнитивные способности, а также снижает уровень «плохого» холестерина в крови.
Источником растительного белка могут служить такие распространенные продукты, как хлеб и хлебобулочные изделия, бобовые культуры, овощи и фрукты. Особое внимание стоит уделить арахисовому маслу и макаронным изделиям, которые также богаты этим полезным веществом.
Другим важным источником растительного белка являются орехи и семечки — кедровые, грецкие, тыквенные и подсолнечные. Их регулярное употребление в пищу также связано с меньшим риском развития онкологических и эндокринных заболеваний.
ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
- Секрет молодости от диетолога: один популярный фрукт каждый день — поддержит молодость и красоту
- 8 тяжелых симптомов: врачи рассказали, чем опасен резкий отказ от алкоголя
- Доживете до 100 лет: простое действие поможет продлить жизнь
- Долой тромбоз: флеболог назвал 3 продукта, которые растворяют тромбы
Читайте также:Риск инфаркта: врач рассказала об опасности низкой зарплаты
Автор: Семен Подгорный
Читайте также