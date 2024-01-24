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Эти чудодейственные продукты защитят от онкологии и диабета

Эти чудодейственные продукты защитят от онкологии и диабета

По данным последних исследований, опубликованных в авторитетном научном журнале American Journal of Clinical Nutrition, существуют определенные продукты, которые рекомендуется включать в свой рацион для профилактики онкологических заболеваний и диабета.

Ученые пришли к выводу, что наибольшую пользу для предотвращения этих недугов приносят продукты с высоким содержанием растительного белка. Потребление этого ценного органического вещества в составе пищи улучшает работу головного мозга, повышает когнитивные способности, а также снижает уровень «плохого» холестерина в крови.

Источником растительного белка могут служить такие распространенные продукты, как хлеб и хлебобулочные изделия, бобовые культуры, овощи и фрукты. Особое внимание стоит уделить арахисовому маслу и макаронным изделиям, которые также богаты этим полезным веществом.

Другим важным источником растительного белка являются орехи и семечки — кедровые, грецкие, тыквенные и подсолнечные. Их регулярное употребление в пищу также связано с меньшим риском развития онкологических и эндокринных заболеваний.

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Теги: здоровье
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