Вы делали это неправильно: раскрыт секрет правильного употребления лимона

Лимон давно по праву считается настоящей сокровищницей полезных веществ, укрепляющих иммунитет. Однако лишь недавно ученые выяснили оптимальные способы употребления этого цитруса, чтобы максимизировать его благотворное воздействие на организм.

Витамины группы B, аскорбиновая кислота, калий, а также эфирные масла, содержащиеся в лимоне, делают его поистине незаменимым для профилактики и борьбы с простудой и вирусными заболеваниями. Поэтому так важно разобраться, каким образом следует употреблять этот цитрусовый плод, дабы в полной мере использовать его оздоровительный потенциал.

Согласно рекомендациям специалистов, при насморке или кашле лучше всего съедать лимон целиком, вместе с кожурой. Ведь полезные нутриенты содержатся не только в сочной мякоти, но и в цедре этого фрукта. Добавление свежевыжатого лимонного сока в чай, травяной настой или овощной салат также окажет благотворное влияние на силы организма, помогая ему справиться с вирусной инфекцией.

Впрочем, употребляя лимон, важно соблюдать и определенные меры предосторожности. Кислота, содержащаяся в лимоне, при чрезмерном потреблении способна вызвать раздражение слизистой желудка, усилить симптомы гастрита. Поэтому людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, прежде чем активно включать лимоны в свой рацион, следует проконсультироваться с лечащим врачом.

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Автор: Семен Подгорный