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Врач назвал напиток, который растворяет жир на животе: замените им черный чай

Врач назвал напиток, который растворяет жир на животе: замените им черный чай

По словам доктора Майкла Мосли, известного эксперта в области питания и здоровья, существует удивительный напиток, который может предотвратить множество болезней и улучшить самочувствие. Этот напиток богат полезными веществами, способными защитить клетки от повреждений, вызванных старением или неблагоприятной экологией.

О каком же продукте идет речь? Это обычный зеленый чай, который содержит мощные антиоксиданты — полифенолы. Они помогают снизить вес, уменьшить опасный висцеральный жир на животе, а также разрушают вредные бляшки в сосудах.

Доктор Мосли признается: «Раньше я всегда пил черный чай, но теперь я перешел на зеленый. Он содержит полифенол эпигаллокатехин-3-галлат, очень полезный для работы мозга».

Согласно исследованиям ученых из Университета Лидса, зеленый чай эффективно снижает риски сердечного приступа и инсультов. Это происходит благодаря способности полифенолов разрушать опасные бляшки в кровеносных сосудах, улучшая тем самым работу сердца и мозга.

Таким образом, если вы еще не включили зеленый чай в свой рацион, стоит это сделать. Замена чашки кофе на чашку ароматного зеленого чая может удивительно позитивно сказаться на вашем здоровье и самочувствии.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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