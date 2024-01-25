Всего 1 ложка для результата: врач назвал мощное средство от бессонницы

Бессонница — недуг, хорошо знакомый многим из нас. Недостаток сна способен серьезно сказаться как на самочувствии, так и на общем состоянии организма. Но что, если существует простой и действенный способ улучшить качество отдыха по ночам? Похоже, ответ найден.

Этот рецепт включает всего три натуральных компонента, которые в сочетании образуют мощное средство для нормализации сна. Итак, вам потребуются сырой мёд, кокосовое масло и морская соль.

Для приготовления смеси достаточно смешать чайную ложку мёда с одной столовой ложкой кокосового масла, после чего добавить 1/8 чайной ложки морской соли. Тщательно перемешайте все ингредиенты и выпейте полученную смесь, запивая стаканом воды. Примерно через 30 минут вы почувствуете, как сон возвращается, обволакивая вас своими объятиями.

В чём секрет столь высокой эффективности этого средства? Мёд способствует нормализации выработки гормонов надпочечников, кокосовое масло предотвращает резкие колебания уровня сахара в крови ночью, а морская соль помогает снизить уровень стресса и расслабить тело. Однако прежде чем прибегнуть к этому способу, обязательно проконсультируйтесь со специалистом — как и любое лекарство, данная смесь может быть неподходящей не для всех.

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Изображение от DC Studio на Freepik

Автор: Семен Подгорный