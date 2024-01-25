Владельцев приложения «Сбербанк Онлайн» затронут изменения

Вниманию пользователей популярного мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» адресована приятная новость от команды разработчиков. Сегодня вышло очередное обновление программы, которое призвано сделать её ещё более функциональной и удобной для клиентов.

Главным нововведением станет возможность добавлять и управлять различными картами лояльности прямо в интерфейсе мобильного приложения. До сих пор для использования подобных карт требовалось либо носить их с собой физически, либо искать нужное приложение конкретного магазина или сервиса. Теперь же все карточки можно будет хранить в одном удобном месте – рядом с банковской картой Сбербанка.

Чтобы начать использовать новую функцию, достаточно отсканировать QR-код на обратной стороне карты лояльности. После этого она появится в списке карт в приложении. В дальнейшем картами можно будет пользоваться через систему мобильных платежей SberPay, не доставая больше реальные пластиковые карточки.

Это крайне удобно для тех, кто привык получать скидки или накапливать бонусные баллы в любимых магазинах и кафе. К примеру, теперь, совершая регулярные покупки в одной сети супермаркетов, можно будет накопить баллы для получения приятного подарка, не отвлекаясь на поиски нужной карты.

Кроме повышения удобства использования, объединение всех карт в одном приложении также существенно экономит время клиентов. Не нужно тратить лишние минуты на поиски той или иной карты – все они всегда под рукой в смартфоне.

Новая функциональность уже доступна в последней версии приложения «Сбербанк Онлайн». Чтобы начать ею пользоваться, достаточно скачать и установить обновление. Это позволит сделать использование мобильного и онлайн-банка ещё более комфортным и выгодным.

Автор: Семен Подгорный