Врачи раскрыли чудотворные свойства популярного ореха

В последнее время все больше внимания уделяется изучению полезных свойств различных орехов и их влияния на здоровье человека. Одним из таких чудодейственных орехов оказался пекан. Этот орех, напоминающий грецкий, но имеющий более вытянутую форму, давно популярен в Северной Америке, а теперь привлек внимание и индийских ученых.

Проведенные индийскими медиками исследования показали, что регулярное употребление пекана в пищу оказывает целый ряд положительных эффектов на организм человека. Выяснилось, что богатый витаминно-минеральный состав этого ореха способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инфаркта и инсульта, а также борьбе с атеросклерозом.

Дело в том, что пекан содержит большое количество белков, полезных жиров Oмега-3, витаминов группы B, а также таких минералов как калий, фосфор, магний, кальций и марганец. Особенно важна роль витамина B3, который активно участвует в метаболизме холестерина, не давая ему откладываться на стенках сосудов в виде бляшек. Это позволяет эффективно бороться с атеросклерозом и снижает риск тромбообразования.

Кроме того, в пекане содержится достаточно много клетчатки, стабилизирующей уровень сахара в крови, а также легкоусвояемых белков, которые ускоряют восстановление мышц и помогают бороться с мышечной усталостью. Минерал магний, также присутствующий в орехе, поддерживает эластичность стенок сосудов, а марганец укрепляет иммунитет. Еще один важный микроэлемент — фосфор — предотвращает разрушение костной и зубной ткани, а также выводит токсины из организма.

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Автор: Семен Подгорный