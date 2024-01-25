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Слизняки навсегда исчезнут: легкий способ избавиться от вредителей на участке

Слизняки навсегда исчезнут: легкий способ избавиться от вредителей на участке

Вредители на участках — проблема многих садоводов. Однако есть эффективные и безопасные способы борьбы с ними.

Например, против слизней хорошо работают барьерные ограждения из колючих или шершавых материалов. Эти моллюски не могут ползти по неровным поверхностям. Можно использовать раскрошенные яичные скорлупки, древесные опилки, песок. Рассыпьте вокруг грядок защитный барьер шириной 10-15 см.

Также эффективна смесь из перца, чеснока и луковой шелухи. Эти ингредиенты не нравятся слизням из-за резкого запаха и вкуса. Перец дополнительно раздражает их слизистую оболочку.

Можно заранее заготовить такую смесь: высушить луковую шелуху, растереть в порошок перец и чеснок. Весной равномерно рассыпать вокруг грядок и между рядами. Это поможет избавиться от слизней на всем участке.

Такая профилактика не нанесет вреда почве и растениям. А вот химические средства могут накапливаться в овощах и фруктах, что опасно для здоровья.

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Изображение от Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы
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