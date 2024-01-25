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Деньги будут литься рекой: астролог Глоба посоветовал двум знакам зодиакам купить лотерейный билет

Деньги будут литься рекой: астролог Глоба посоветовал двум знакам зодиакам купить лотерейный билет

Знаменитый астролог Павел Глоба составил любопытные гороскопы на февраль 2024 года. По его мнению, у представителей двух знаков зодиака - Близнецов и Водолеев - в этом месяце появятся хорошие шансы выиграть крупную сумму в лотерее.

Для родившихся под знаком Близнецов наступает благоприятное время в финансовом плане, когда их доходы могут заметно увеличиться. Глоба прогнозирует, что звезды будут благоволить Близнецам в денежных делах, поэтому сейчас подходящий момент для того, чтобы рискнуть и взяться за новые перспективные проекты. Любые начинания сулят Близнецам в этот период хорошую прибыль.

Что касается Водолеев, то им в ближайшее время потребуется проявить силу воли и стойкость, дабы устоять перед искушениями тратить деньги попусту. Глоба рекомендует Водолеям разумно распоряжаться своими финансами, не расходовать средства впустую. Если Водолеи сумеют сдерживать свои потребительские желания, то денежный поток будет открыт для них надолго.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: астропрогноз
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