Указ подписан: россияне могут получить лекарства бесплатно или со скидкой 50%

Недавно было утверждено правило, согласно которому определенные категории российских граждан с 2024 года смогут рассчитывать на получение необходимых лекарственных препаратов абсолютно бесплатно или со скидкой в размере 50 процентов. Данная мера призвана обеспечить доступность жизненно важных медикаментов для социально незащищенных слоев населения.

Право на льготное лекарственное обеспечение получили дети в возрасте до трех лет, а также дети из многодетных семей в возрасте до шести лет. Кроме того, льготами смогут воспользоваться инвалиды второй группы и ряд других категорий граждан.

Согласно опубликованному перечню, врачи обязаны бесплатно назначать препараты пациентам с детским церебральным параличом, ВИЧ-инфекцией, СПИДом, бронхиальной астмой, сахарным диабетом и некоторыми другими заболеваниями. Подробная информация содержится в приложении номер один к Постановлению от 30 июля 1994 года No890. Более того, если необходимый для пациента медикамент отсутствует в перечне бесплатных, но критически важен, медицинская комиссия рассмотрит вопрос о возможности его бесплатной выдачи.

Граждане, имеющие право на льготы, но приобретшие лекарства за собственные средства, могут получить компенсацию через Минздрав или Фонд социального страхования. Необходимо помнить, что в случае нарушения ваших прав на бесплатные медикаменты, вы вправе обратиться с жалобой к главному врачу медучреждения, в страховую компанию, Минздрав, прокуратуру или суд.

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Автор: Семен Подгорный