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Опытный кулинар раскрыл секрет приготовления теста для блинов: получатся нежными и кружевными

Опытный кулинар раскрыл секрет приготовления теста для блинов: получатся нежными и кружевными

Мастерство приготовления ароматных блинов — это настоящее волшебство, доступное далеко не каждому. Но те, кто постиг его секреты, с легкостью готовят на сковороде нежные кружевные произведения искусства.

Давайте раскроем формулу идеального блинного теста, при помощи которой вы сможете поразить своих гостей.

Для начала нужно взбить в глубокой миске три куриных яйца с двумя столовыми ложками сахара и половиной чайной ложки соли до однородной пенообразной массы.

Затем постепенно всыпать стакан пшеничной муки, тщательно вымешивая комочки. Добавить стакан молока и снова перемешать до получения гладкого теста без комков.

После этого влить стакан кипятка, что позволит муке лучше набухнуть и разрыхлиться. Накрыть миску крышкой и оставить блинное тесто на 20 минут, чтобы ингредиенты хорошо смешались.

Перед самим процессом выпечки в тесто нужно добавить три столовые ложки подсолнечного масла и хорошенько взболтать.

Теперь можно разогревать сковороду, постоянно смазывая ее тонким слоем масла. Затем выливать небольшое количество теста и обжаривать ароматные золотистые блины с двух сторон.

Приготовленные по этому рецепту блины обязательно получатся пышными и не подгорят. Порадуйте своих близких волшебным вкусом настоящих домашних блинов!

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
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