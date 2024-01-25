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Врач назвала эффективный способ снять стресс: выходить из дома даже не придется

Врач назвала эффективный способ снять стресс: выходить из дома даже не придется

Известный врач-терапевт Полина Лепилова рассказала об эффективном и простом способе избавления от стресса и напряжения, не выходя из дома. Речь идет о контрастном душе. Согласно словам медика, опубликованным на портале «Лента.ру», после такой водной процедуры человек обязательно почувствует прилив бодрости и энергии.

Секрет контрастного душа кроется в том, что под воздействием горячей воды кровеносные сосуды расширяются, усиливая работу органов, а холодная вода, наоборот, заставляет сосуды сужаться, что способствует повышению мышечного тонуса. Данный метод позволяет улучшить общее состояние организма и помогает расслабиться после напряжённого рабочего дня, отметила Полина Лепилова.

Однако, несмотря на все достоинства контрастных водных процедур, этот расслабляющий способ не подходит для всех. Врач предупредила, что души с резкой сменой температуры противопоказаны людям с обострением венозных заболеваний, плохо контролируемым повышенным давлением, при простудных недугах, а также при наличии открытых глубоких ран и воспалительных элементов на кожных покровах.

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Изображение от prostooleh на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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