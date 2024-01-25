Герань будет усыпана пышными бутонами: используйте для подкормки одну таблетку

Красиво цветущая герань — мечта любого цветовода-любителя. Однако порой, даже при самом добросовестном уходе, растение не оправдывает ожиданий обильным цветением. Чтобы стимулировать появление ярких соцветий, приходит на помощь специальная подкормка, укрепляющая иммунитет растения и улучшающая её общее состояние.

Опытный флорист, автор популярного видеоблога «Герань Пеларгония», рекомендует для подкормки использовать раствор на основе янтарной кислоты. Это доступное лекарственное средство можно приобрести в любой аптеке. Готовится стимулирующий раствор просто — достаточно растворить одну таблетку препарата в литре тёплой воды комнатной температуры.

Подкормку янтарной кислотой следует проводить дважды в месяц, тщательно поливая растение под корень. Перед этим почву нужно увлажнить обычной водой. Также периодически можно опрыскивать листья герани полученным раствором — это тоже окажет благоприятное действие.

Специалисты подтверждают, что уже через пару недель после начала подкормок можно заметить позитивные перемены: pelargonium активно набирается сил, её иммунитет укрепляется, начинают закладываться новые бутоны. Благодаря такой простой заботе герань будет радовать обильным длительным цветением, преображая жилые помещения своей красотой.

ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Автор: Семен Подгорный