Врач рассказал невероятное: эти три напитка в один миг снизят высокое артериальное давление

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев в интервью для издания «Кубанские новости» поделился полезными советами о том, как с помощью правильного питания можно естественным путем снизить повышенное артериальное давление.

По его словам, одним из эффективных способов нормализации давления является регулярное употребление клюквенного морса. Данный напиток обладает мочегонными свойствами, помогает выводить излишки жидкости из организма. Это в свою очередь способствует снижению артериального давления, особенно если повышенное давление связано с задержкой жидкости.

Еще одним полезным напитком доктор Арзамасцев называет чай с мятой. Мята оказывает успокаивающее действие на нервную систему, приводит в норму сердечный ритм, что также благотворно влияет на артериальное давление. Такой ароматный чай — это не только вкусный напиток, но еще и средство сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы.

Наконец, врач рекомендует включать в свой рацион отвары и напитки из сухофруктов. Такие продукты, как курага, чернослив и изюм, содержат калий и магний — микроэлементы, нормализующие артериальное давление. Регулярное употребление таких натуральных напитков также способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.

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Автор: Семен Подгорный