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Садовод с многолетним стажем назвала лучший сорт моркови: вырастет размером с локоть

Садовод с многолетним стажем назвала лучший сорт моркови: вырастет размером с локоть

Скорое наступление весны заставляет садоводов-любителей активизировать поиски оптимальных семян для своих участков. Но подбор подходящей разновидности моркови может оказаться трудной задачей. Каждый стремится отыскать сорт, который порадует крупными и ровными корнеплодами.

Профессиональные огородники со стажем рекомендуют обратить внимание на сорт «Канада». Он отличается устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды и даже на глинистых почвах радует выровненными корнями, размеры которых могут достигать внушительной отметки в «локоть».

Примечательно, что «Канада» является гибридом таких известных разновидностей, как «Шантанэ» и «Флакке». Но, несмотря на свое происхождение, данный сорт характеризуется довольно поздним созреванием. Первый урожай можно будет собирать лишь спустя 120-130 дней после посадки.

Мастера своего дела советуют не торопиться с выкапыванием корнеплодов, поскольку чем дольше морковь находится в почве, тем больше накапливает сахаров и сухих веществ. Это придает корням сорта «Канада» исключительную сладость и обеспечивает им более длительные сроки хранения.

Кроме того, «Канада» является высокоурожайной разновидностью, продемонстрировавшей отличные результаты даже в неблагоприятных погодных условиях.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы
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