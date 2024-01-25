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Это средство выведет излишки холестерина за считанные дни: стоит копейки

Это средство выведет излишки холестерина за считанные дни: стоит копейки

Забота о здоровье и контроль уровня холестерина в крови актуален для многих. При этом далеко не всегда хочется принимать таблетки ради снижения данного показателя. Именно поэтому практикующий врач, академик АМТН РФ Павел Евдокименко предлагает альтернативу в виде энтеросорбентов.

Энтеросорбенты — это вещества, выводящие токсины, в том числе лишний холестерин. По словам доктора, обычный активированный уголь тоже с этим справляется, однако есть и более мощные средства. К примеру, полифепан и энтеросгель.

Главное преимущество энтеросорбентов — доступность и невысокая цена, особенно в сравнении с препаратами от холестерина. При этом у них минимум серьезных противопоказаний, а значит большинству они безопасны. Доктор рекомендует принимать энтеросорбенты курсами по 7-10 дней каждые 2-3 месяца, а затем делать перерыв такой же длительности.

Впрочем, стоит помнить, что долгое употребление энтеросорбентов может нарушить всасывание кальция, белков, витаминов в кишечнике, а также вызвать запоры. Поэтому важно следовать советам врача и не злоупотреблять этими средствами.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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