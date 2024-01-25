Это средство выведет излишки холестерина за считанные дни: стоит копейки
Забота о здоровье и контроль уровня холестерина в крови актуален для многих. При этом далеко не всегда хочется принимать таблетки ради снижения данного показателя. Именно поэтому практикующий врач, академик АМТН РФ Павел Евдокименко предлагает альтернативу в виде энтеросорбентов.
Энтеросорбенты — это вещества, выводящие токсины, в том числе лишний холестерин. По словам доктора, обычный активированный уголь тоже с этим справляется, однако есть и более мощные средства. К примеру, полифепан и энтеросгель.
Главное преимущество энтеросорбентов — доступность и невысокая цена, особенно в сравнении с препаратами от холестерина. При этом у них минимум серьезных противопоказаний, а значит большинству они безопасны. Доктор рекомендует принимать энтеросорбенты курсами по 7-10 дней каждые 2-3 месяца, а затем делать перерыв такой же длительности.
Впрочем, стоит помнить, что долгое употребление энтеросорбентов может нарушить всасывание кальция, белков, витаминов в кишечнике, а также вызвать запоры. Поэтому важно следовать советам врача и не злоупотреблять этими средствами.
ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
- Врач назвала эффективный способ снять стресс: выходить из дома даже не придется
- Указ подписан: россияне могут получить лекарства бесплатно или со скидкой 50%
- Врач назвал напиток, который растворяет жир на животе: замените им черный чай
- Вы делали это неправильно: раскрыт секрет правильного употребления лимона
Изображение от Freepik
Читайте также:Врач рассказал невероятное: эти три напитка в один миг снизят высокое артериальное давление
Автор: Семен Подгорный
Читайте также