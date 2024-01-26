Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Вырастет в два раза быстрее и больше: эксперт раскрыл хитрый трюк посева

Вырастет в два раза быстрее и больше: эксперт раскрыл хитрый трюк посева

Многие огородники сталкиваются с трудностями при выращивании перцев — это требует немало усилий и времени. Однако садоводы-профессионалы поделились полезным секретом, который позволяет существенно ускорить и упростить процесс. Используя всего лишь туалетную бумагу или бумажные салфетки, можно вырастить мощную рассаду перца всего за две недели.

Для начала понадобится прозрачный пластиковый контейнер или разрезанная пополам пластиковая бутылка. На дно емкости кладется 4 слоя туалетной бумаги или 1 слой неразвернутых бумажных салфеток. Затем бумагу слегка смачивают водой, но не заливают полностью, оставляя доступ воздуха к семенам.

Равномерно распределив семена перца по влажной бумаге, контейнер накрывают пакетом на неделю. Важно следить, чтобы емкость не перегревалась, для этого ее можно положить на сложенное полотенце.

Примерно через 7 дней семена начнут прорастать. Теперь контейнер переносится на теплое и светлое место, ежедневно контролируя уровень влаги. Уже через две недели можно будет получить крепкие всходы для дальнейшей пересадки в отдельные стаканчики. Такой экспресс-метод особенно актуален для опоздавших с посевом огородников.

Опытная дачница назвала лучший сорт помидоров: собирать урожай можно уже в июне

Читайте также:

Опытная дачница назвала лучший сорт помидоров: собирать урожай можно уже в июне
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы дача урожай
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok