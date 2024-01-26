Вырастет в два раза быстрее и больше: эксперт раскрыл хитрый трюк посева

Многие огородники сталкиваются с трудностями при выращивании перцев — это требует немало усилий и времени. Однако садоводы-профессионалы поделились полезным секретом, который позволяет существенно ускорить и упростить процесс. Используя всего лишь туалетную бумагу или бумажные салфетки, можно вырастить мощную рассаду перца всего за две недели.

Для начала понадобится прозрачный пластиковый контейнер или разрезанная пополам пластиковая бутылка. На дно емкости кладется 4 слоя туалетной бумаги или 1 слой неразвернутых бумажных салфеток. Затем бумагу слегка смачивают водой, но не заливают полностью, оставляя доступ воздуха к семенам.

Равномерно распределив семена перца по влажной бумаге, контейнер накрывают пакетом на неделю. Важно следить, чтобы емкость не перегревалась, для этого ее можно положить на сложенное полотенце.

Примерно через 7 дней семена начнут прорастать. Теперь контейнер переносится на теплое и светлое место, ежедневно контролируя уровень влаги. Уже через две недели можно будет получить крепкие всходы для дальнейшей пересадки в отдельные стаканчики. Такой экспресс-метод особенно актуален для опоздавших с посевом огородников.

Автор: Семен Подгорный