Немного, но всем: деньги придут всем пенсионерам на банковскую карту «Мир»

На днях российские пенсионеры узнали радостную новость — им будут начислены дополнительные денежные средства на банковские карты «Мир». Такая возможность появилась благодаря специальной программе, запущенной национальной платежной системой. Она предусматривает cashback от одного из партнеров оператора карт «Мир».

Как заявил один из ведущих пенсионных экспертов, пожилые граждане в скором времени смогут ожидать поступления денежных средств на свои карты. Он также отметил, что подавляющее большинство пенсионеров уже имеют карты «Мир», следовательно, они автоматически станут участниками этой программы.

По словам Иванова, суть новой поощрительной программы заключается в возврате 5% от суммы покупок в магазинах торговой сети «Пятерочка». Это крупнейший продуктовый ритейлер в стране. Однако, чтобы получить cashback необходимо оплачивать покупки через СБП — систему быстрых платежей. То есть деньги будут списаны с карты «Мир», но сама оплата пройдет через специальный сервис Центробанка.

Максимальный размер возврата средств составит 1000 рублей. Безусловно, это приятная новость для пожилых людей, особенно накануне праздников. Как подчеркнул Иванов, подобные бонусы станут замечательным подарком для пенсионеров и помогут им сэкономить на покупках.

Автор: Семен Подгорный