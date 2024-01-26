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Раскрыты настоящие причины резкого подорожания бензина: новые цены изумят

Раскрыты настоящие причины резкого подорожания бензина: новые цены изумят

Цены на бензин и дизельное топливо в последнее время резко выросли, что вызывает недовольство автомобилистов. Федеральная антимонопольная служба решила разобраться в причинах такого скачка цен и провести тщательный анализ ситуации на рынке нефтепродуктов.

Согласно данным ФАС, оптовые цены на топливо в последние месяцы заметно снизились. Однако эти изменения почти не отразились на розничных ценах, которые продолжают расти. Чтобы выяснить, почему так происходит, ведомство намерено сделать запрос к вертикально интегрированным нефтяным компаниям с требованием предоставить информацию о динамике цен в оптовом и мелкооптовом сегментах.

Анализ будет охватывать период с сентября 2023 года по настоящее время. Это необходимо, чтобы получить полную картину и понять все факторы, влияющие на ценообразование в отрасли. По словам экспертов ФАС, в декабре прошлого года снижение оптовых цен было весьма заметным. Но почему-то эти изменения не сказались на ценах в мелкооптовом сегменте, а значит, и на заправках.

К примеру, в Уфе сейчас литр бензина АИ-92 на АЗС «Башнефть» стоит 49 рублей. А дизельное топливо — 61,4 рубля за литр. Если сравнивать с прошлым годом, то дизтопливо в Башкирии подорожало на 10%, а бензин — на 3,25%. При этом оптовые цены на топливо в последние месяцы заметно упали. Получается, что автозаправочные станции почему-то не спешат снижать розничные цены, несмотря на удешевление топлива для них. Вот эту ситуацию и должен проанализировать регулятор.

Бензин в Башкирии стал еще дороже

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Автор: Семен Подгорный
Теги: цены бензин
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