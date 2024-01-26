Шеф-повар рассказал, как приготовить идеальные рубленые котлеты: весь вкус раскроет один секретный ингредиент

Если вы ищете новые и интересные рецепты, мы настоятельно рекомендуем попробовать вкусные рубленые котлеты из куриной грудки. Шеф-повар поделился с нами секретным рецептом этих идеальных котлет, который придаст им неповторимый вкус.

Для начала возьмите 400 грамм куриной грудки без костей и кожи. Очень важно, чтобы мясо было охлажденным, но не замороженным. Нарежьте грудку на мелкие кусочки одинакового размера — так котлеты получатся более нежными. Затем положите нарезанное мясо в миску для перемешивания.

Добавьте туда два яйца, 2-3 столовых ложки крахмала, соль, перец и другие специи на свой вкус. Также можете положить немного свежей или сушеной зелени. А вот теперь секретный ингредиент — нужно добавить 1-2 столовые ложки тертого пармезана. Именно он придаст нашим котлетам особенный сырный вкус.

Хорошенько перемешайте все ингредиенты, чтобы получилась однородная масса. Затем разогрейте сковороду с 20 мл растительного масла. Выкладывайте котлеты по одной столовой ложке и жарьте с каждой стороны по 3-4 минуты до золотистой корочки.

Подавайте горячие куринные котлеты с гарниром и соусом на свой вкус. Приятного аппетита!

Автор: Семен Подгорный