Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Шеф-повар рассказал, как приготовить идеальные рубленые котлеты: весь вкус раскроет один секретный ингредиент

Шеф-повар рассказал, как приготовить идеальные рубленые котлеты: весь вкус раскроет один секретный ингредиент

Если вы ищете новые и интересные рецепты, мы настоятельно рекомендуем попробовать вкусные рубленые котлеты из куриной грудки. Шеф-повар поделился с нами секретным рецептом этих идеальных котлет, который придаст им неповторимый вкус.

Для начала возьмите 400 грамм куриной грудки без костей и кожи. Очень важно, чтобы мясо было охлажденным, но не замороженным. Нарежьте грудку на мелкие кусочки одинакового размера — так котлеты получатся более нежными. Затем положите нарезанное мясо в миску для перемешивания.

Добавьте туда два яйца, 2-3 столовых ложки крахмала, соль, перец и другие специи на свой вкус. Также можете положить немного свежей или сушеной зелени. А вот теперь секретный ингредиент — нужно добавить 1-2 столовые ложки тертого пармезана. Именно он придаст нашим котлетам особенный сырный вкус.

Хорошенько перемешайте все ингредиенты, чтобы получилась однородная масса. Затем разогрейте сковороду с 20 мл растительного масла. Выкладывайте котлеты по одной столовой ложке и жарьте с каждой стороны по 3-4 минуты до золотистой корочки.

Подавайте горячие куринные котлеты с гарниром и соусом на свой вкус. Приятного аппетита!

Крабовый салат заиграет новыми красками: опытный кулинар советует добавить один ингредиент

Читайте также:

Крабовый салат заиграет новыми красками: опытный кулинар советует добавить один ингредиент
Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok