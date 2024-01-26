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Эффект удивит: 7 ложек соли и унитаз будет сиять

Эффект удивит: 7 ложек соли и унитаз будет сиять

Соль — удивительный натуральный продукт, обладающий множеством полезных свойств, которые могут быть использованы не только на кухне, но и при уборке дома. В частности, соль оказывается очень эффективна для поддержания чистоты и свежести в ванной комнате и туалете.

Одним из самых действенных способов применения соли является ее использование для чистки унитаза. Благодаря своим антисептическим и отбеливающим свойствам, соль помогает эффективно бороться с бактериями, водорослями и другими загрязнениями, которые со временем скапливаются на поверхности унитаза. Для чистки достаточно равномерно посыпать около 5-7 столовых ложек соли по всей внутренней поверхности унитаза, уделив особое внимание труднодоступным участкам под ободком. Оставить соль на 15-20 минут, а затем тщательно прочистить унитаз ершом. После такой обработки фарфор будет идеально чистым и будет сиять белизной. Регулярное применение соли для чистки унитаза также поможет предотвратить появление разводов и подтеков.

Кроме того, соль можно использовать для ароматизации и освежения воздуха в ванной комнате. Для этого достаточно поместить в небольшую емкость или баночку пару столовых ложек морской соли и добавить 5-7 капель эфирного масла с любым приятным ароматом — лаванды, лимона, эвкалипта и других. Такая соль будет постепенно выделять аромат в воздух на протяжении нескольких недель. Это натуральный и безопасный способ придать ванной комнате свежесть и избавиться от неприятных запахов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы
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