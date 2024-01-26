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Вытянут лотерейный билет: 3 знаков зодиака ждет удача

Вытянут лотерейный билет: 3 знаков зодиака ждет удача

Согласно недавним астрологическим прогнозам известного эксперта в этой области Павла Глобы, в наступившем 2024 году ожидается финансовый взлет для представителей трех знаков зодиака - Львов, Весов и Рыб.

У Львов январь обещает стать по-настоящему удачным месяцем в плане денег. Если они купят лотерейный билет в период с 15 по 30 числа, то, согласно звездам, шансы на крупный выигрыш резко возрастут. При этом полученные средства позволят улучшить финансовое положение Львов на весь оставшийся год.

У Весов также намечаются позитивные перемены в финансовой сфере. Благодаря поддержке Меркурия, покровителя торговли и коммуникаций, они смогут рассчитывать на щедрую премию на работе, а также новые выгодные контракты и проекты.

Что касается Рыб, то им январь принесет возврат долгов, которые они считали безнадежными. Кроме того, представители этого знака зодиака могут получить наследство от дальних родственников, о существовании которых даже не подозревали.

Деньги будут литься рекой: астролог Глоба посоветовал двум знакам зодиакам купить лотерейный билет

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Деньги будут литься рекой: астролог Глоба посоветовал двум знакам зодиакам купить лотерейный билет
Автор: Семен Подгорный
Теги: астропрогноз
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