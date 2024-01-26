Сосуды и сердце будут здоровы: врач назвал продукты-лидеры по содержанию калия

Калий — жизненно важный минерал, играющий ключевую роль в работе сердца, почек и костей. Он регулирует артериальное давление, участвует в синтезе белка и усвоении углеводов. Достаточное поступление калия в организм крайне важно для поддержания здоровья.

Опытный врач-ревматолог и невролог, автор многих книг о здоровом питании, составил рейтинг продуктов с высоким содержанием данного минерала. По его словам, калий особенно полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы, поэтому необходимо включать в рацион разнообразные продукты, богатые им.

Лидерами рейтинга стали сухофрукты — урюк, чернослив и изюм. В 100 граммах этих продуктов содержится более 0,5 г калия. Также в списке оказались такие богатые калием продукты как горох, фасоль, морская капуста и запеченный в мундире картофель.

Далее идут треска, хек, скумбрия, овсяная крупа, помидоры, свекла, редис, зеленый лук, смородина, виноград, абрикосы и персики — в 100 г этих продуктов от 0,3 до 0,4 г калия. Замыкают список говядина, свинина, курица, судак, пшено, гречка, морковь, кабачки, тыква, клубника, груши, сливы и апельсины с содержанием около 0,25 г калия на 100 г.

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Автор: Семен Подгорный