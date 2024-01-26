Новое средство от слабоумия: ученые сделали невероятное открытие

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно во всем мире у почти 10 миллионов пациентов диагностируется деменция. Эта тревожная статистика подстегивает активный поиск средств для защиты человеческого мозга от слабоумия. Одно из последних масштабных исследований, проведенных в медицинском центре Массачусетского госпиталя, указывает на потенциальную пользу для этого регулярного приема поливитаминных комплексов.

Ученые пришли к выводу, что ежедневный прием витаминов может замедлить некоторые негативные изменения в работе мозга. В частности, поливитамины оказались способны поддерживать эпизодическую память — память на конкретные события и эпизоды из личного опыта. Кроме того, они предотвращают снижение других когнитивных функций, таких как внимание, мышление, речь.

По словам авторов работы, регулярный прием поливитаминов "помогает не только предотвратить утрату памяти, но и замедлить когнитивное старение в целом". Эти обнадеживающие результаты открывают новые горизонты в борьбе с возрастными изменениями мозга. Они привлекли пристальное внимание не только научного сообщества, но и широкой общественности.

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Автор: Семен Подгорный