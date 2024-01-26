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Секрет молодости от ученых: нужно всего 3 чашки в день

Секрет молодости от ученых: нужно всего 3 чашки в день

Группа китайских ученых из Университета Сычуань провела масштабное исследование с участием почти 14 000 добровольцев разных национальностей и культур и пришла к удивительному выводу: регулярное употребление чая может оказать значительное положительное влияние на процессы старения в человеческом организме.

Исследователи тщательно отслеживали изменения в организмах добровольцев, употреблявших чай в течение определенного периода. Анализ полученных данных показал, что этот популярный напиток действительно обладает свойствами, замедляющими процессы старения и дегенерации клеток. Оптимальная, по мнению авторов исследования, доза составляет 6-8 граммов чайных листьев в день, что эквивалентно приблизительно трем чашкам заваренного напитка.

Результаты этого масштабного исследования, опубликованные в авторитетном научном журнале Science Direct, уже привлекли пристальное внимание как специалистов в области медицины и биологии, так и широкой общественности. Они могут существенно изменить сложившиеся представления о влиянии чая на организм человека и послужить толчком к разработке принципиально новых методов профилактики и замедления процессов старения.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье чай
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