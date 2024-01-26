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Прекратит свою работу с 27 января: Wildberries сделал неожиданное заявление

Прекратит свою работу с 27 января: Wildberries сделал неожиданное заявление

Крупнейший в России интернет-магазин Wildberries готовится к серьезным переменам в работе мобильного приложения, которые коснутся миллионов покупателей платформы. Эти изменения направлены на повышение надежности и безопасности пользователей.

Разработчики Wildberries сообщили о постепенном прекращении поддержки устаревших версий приложения. Это означает, что с 27 января старые версии перестанут работать на всех мобильных устройствах, включая смартфоны и планшеты.

Хотя это решение может временно осложнить доступ к приложению для некоторых клиентов, оно необходимо для обеспечения максимальной функциональности и надежности сервиса. Разработчики уверены, что в долгосрочной перспективе оно принесет больше пользы миллионам пользователей Wildberries.

Компания уже предупредила клиентов о скором прекращении поддержки старых версий и необходимости обновления приложения. Это позволит избежать возможных проблем с доступом к личному кабинету и другим функциям в конце января.

Изображение от ijeab на Freepik

Автор: Семен Подгорный
Теги: маркетплейс покупки
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