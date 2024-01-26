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Эта приправа снизит сахар и холестерин в один миг: достаточно одной ложки

Эта приправа снизит сахар и холестерин в один миг: достаточно одной ложки

Недавнее исследование, проведённое в Кардиффском университете, показало удивительные свойства простой цельнозерновой горчицы. Как выяснилось, регулярное употребление этой приправы способно эффективно нормализовать уровень сахара и холестерина в крови.
«Нам удалось установить, что ежедневное добавление в пищу всего лишь чайной ложки цельнозерновой горчицы оказывает выраженное положительное влияние на обмен веществ, — рассказывает руководитель исследовательской группы Рут Фэйрчайлд. — Мы наблюдали это во всех проведённых экспериментах».

Горчичную приправу можно использовать самыми разными способами: добавлять в соусы и заправки, намазывать на хлеб, или даже употреблять саму по себе. Это дёшевый и доступный для каждого метод улучшения здоровья, не требующий приёма лекарств и других медицинских вмешательств.

В ходе испытаний участвовали добровольцы с повышенным сахаром и холестерином в крови. Врачи рекомендовали им добавлять горчичную приправу в ужин на протяжении месяца. Результат оказался впечатляющим: после ежедневного употребления цельнозерновой горчицы было отмечено устойчивое улучшение лабораторных показателей.

При этом специалисты предупреждают: людям с проблемами желудочно-кишечного тракта следует избегать регулярного употребления острой горчицы. Для них такая приправа может обострить воспаление и болезненные ощущения.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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