Опытный кулинар рассказал рецепт идеального теста для пирожков: 10 минут и все готово
Когда-нибудь вы наверняка захотите побаловать своих гостей чем-то вкусным и необычным, но при этом не потратить целую вечность на готовку. Этот рецепт пирожков как раз подойдет для такого случая — его приготовление занимает совсем немного времени, а ингредиенты скорее всего уже есть на вашей кухне.
Опытный кулинар поделился секретом идеального теста, которое можно приготовить всего за 10 минут. Для этого вам потребуются следующие компоненты:
— кефир или любой другой кисломолочный продукт — йогурт, простокваша, скисшее молоко и т.д. — 1 стакан
— 2,5 стакана муки
— 1 яйцо
— 1 столовая ложка растительного масла
— 1 чайная ложка соли
— 2 небольшие чайные ложки сахара
— 1 чайная ложка разрыхлителя или соды
Сперва нужно тщательно смешать все сухие ингредиенты вместе, затем добавить яйцо с маслом и перемешать снова. После этого влить кефир, добавить соду или разрыхлитель и еще немного помешать — должно получиться густое и нелипкое тесто.
Готовое тесто можно сразу же выложить на посыпанную мукой поверхность и приступить к формовке пирожков.
Попробуйте обязательно, не пожалеете!
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Автор: Семен Подгорный
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