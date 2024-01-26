Опытный кулинар рассказал рецепт идеального теста для пирожков: 10 минут и все готово

Когда-нибудь вы наверняка захотите побаловать своих гостей чем-то вкусным и необычным, но при этом не потратить целую вечность на готовку. Этот рецепт пирожков как раз подойдет для такого случая — его приготовление занимает совсем немного времени, а ингредиенты скорее всего уже есть на вашей кухне.

Опытный кулинар поделился секретом идеального теста, которое можно приготовить всего за 10 минут. Для этого вам потребуются следующие компоненты:

— кефир или любой другой кисломолочный продукт — йогурт, простокваша, скисшее молоко и т.д. — 1 стакан

— 2,5 стакана муки

— 1 яйцо

— 1 столовая ложка растительного масла

— 1 чайная ложка соли

— 2 небольшие чайные ложки сахара

— 1 чайная ложка разрыхлителя или соды

Сперва нужно тщательно смешать все сухие ингредиенты вместе, затем добавить яйцо с маслом и перемешать снова. После этого влить кефир, добавить соду или разрыхлитель и еще немного помешать — должно получиться густое и нелипкое тесто.

Готовое тесто можно сразу же выложить на посыпанную мукой поверхность и приступить к формовке пирожков.

Попробуйте обязательно, не пожалеете!

Автор: Семен Подгорный