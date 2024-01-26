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Садовод с опытом назвал два сорта очень сладкой свёклы: собирать урожай можно уже в июне

Садовод с опытом назвал два сорта очень сладкой свёклы: собирать урожай можно уже в июне

Урожай свеклы можно получить уже в июне — об этом рассказал опытный садовод на своём YouTube-канале, посвящённом выращиванию овощных культур. Он порекомендовал два отличных скороспелых сорта, плоды которых отличаются приятным вкусом и высоким сахаристым содержанием.

Первый сорт — «Браво» — неприхотлив и хорошо растёт на любых типах почв. Его корнеплоды достигают веса около 800 граммов. Этот сорт прекрасно подходит для заготовок, а также для приготовления супов и салатов.

Второй рекомендованный садоводом сорт — «Ая» — относится к числу самых ранних. С одного квадратного метра грядки можно собрать до 8 кг урожая. Корнеплоды имеют приятный медовый привкус, хорошо хранятся — их можно без потери вкусовых качеств заложить на зимнее хранение. Вес отдельного корнеплода этого сорта может достигать 400 граммов. «Ая» устойчива к неблагоприятным погодным условиям.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород
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