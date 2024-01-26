Срочно проверьте себя: врач назвал две особенности, указывающие на деменцию

Потеря памяти и дезориентация в повседневных задачах — тревожные сигналы о возможной деменции

Деменция часто ассоциируется с пожилым возрастом, однако симптомы этого заболевания могут проявиться намного раньше. Как отмечают медики, начальные признаки деменции легко пропустить, но есть некоторые особенности поведения, на которые стоит обратить пристальное внимание.

Одним из таких предупреждающих сигналов, о котором рассказал доктор медицинских наук Ричард Рестак, являются изменения привычек в отношении бытовых предметов. К примеру, если близкий человек начал складывать вещи не на положенные места — хранить зубную щетку вместе со столовыми приборами, это может указывать на необратимые нарушения в работе головного мозга.

Еще одним тревожным сигналом, по словам Рестака, служит рассеянность и забывчивость в привычных повседневных действиях. Человек еще помнит, что такое зубная щетка и зубная паста, но уже не может вспомнить, как именно нужно ими пользоваться.

Подобные изменения памяти и поведения в бытовых ситуациях могут указывать на скрытые нейродегенеративные процессы. Поэтому в случае появления таких симптомов у близких необходимо срочно обратиться к врачу-неврологу для обследования и ранней диагностики возможных когнитивных нарушений. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем успешнее можно замедлить развитие деменции и сохранить качество жизни человека.

Автор: Семен Подгорный