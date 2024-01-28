Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Шеф-повар раскрыл рецепт фантастической лепешки: проще и быстрее сырников

Шеф-повар раскрыл рецепт фантастической лепешки: проще и быстрее сырников

Повара часто делятся секретами приготовления изысканных блюд. Однако на этот раз шеф-повар поделился рецептом простого и быстрого в приготовлении лакомства — творожных лепешек. Эти лепешки не уступают по вкусовым качествам традиционным сырникам, но готовятся значительно проще и быстрее.

Для начала достаньте пол-литра комнатной температуры кефира с жирностью 2,5%. Взбейте его в миске с двумя яйцами. Добавьте соль и перец по вкусу. Затем положите 300 грамм творога с жирностью 5-9% предварительно размяв его вилкой. Тщательно перемешайте массу и всыпьте 200 грамм пшеничной муки, а также чайную ложку пищевой соды.

Получившееся тесто должно напоминать густые сливки. Разогрейте сковороду с маслом и выкладывайте тесто ложкой, равномерно распределяя его. Обжаривайте лепешки по три минуты с каждой стороны на медленном огне, прикрыв крышкой.

Вот и готовы аппетитные творожные лепешки! Их можно подавать на завтрак, полдник или ужин. Это превосходная замена традиционным сырникам — вкусная, сытная и приготовленная всего за пару минут. Попробуйте удивить своих близких этим новым лакомством!

Опытный повар раскрыл секретный ингредиент для теста: выпечка останется мягкой и свежей неделю

Читайте также:

Опытный повар раскрыл секретный ингредиент для теста: выпечка останется мягкой и свежей неделю
Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok