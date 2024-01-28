Шеф-повар раскрыл рецепт фантастической лепешки: проще и быстрее сырников

Повара часто делятся секретами приготовления изысканных блюд. Однако на этот раз шеф-повар поделился рецептом простого и быстрого в приготовлении лакомства — творожных лепешек. Эти лепешки не уступают по вкусовым качествам традиционным сырникам, но готовятся значительно проще и быстрее.

Для начала достаньте пол-литра комнатной температуры кефира с жирностью 2,5%. Взбейте его в миске с двумя яйцами. Добавьте соль и перец по вкусу. Затем положите 300 грамм творога с жирностью 5-9% предварительно размяв его вилкой. Тщательно перемешайте массу и всыпьте 200 грамм пшеничной муки, а также чайную ложку пищевой соды.

Получившееся тесто должно напоминать густые сливки. Разогрейте сковороду с маслом и выкладывайте тесто ложкой, равномерно распределяя его. Обжаривайте лепешки по три минуты с каждой стороны на медленном огне, прикрыв крышкой.

Вот и готовы аппетитные творожные лепешки! Их можно подавать на завтрак, полдник или ужин. Это превосходная замена традиционным сырникам — вкусная, сытная и приготовленная всего за пару минут. Попробуйте удивить своих близких этим новым лакомством!

Автор: Семен Подгорный