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Не выбрасывайте кожуру мандаринов: полезное применение

Не выбрасывайте кожуру мандаринов: полезное применение

Мандарины — это не только лакомство, но и настоящая сокровищница полезных веществ. Даже то, что мы обычно выбрасываем — кожуру, можно использовать с пользой в быту.

Во-первых, измельченная в порошок высушенная кожура мандаринов — отличная приправа. Ее аромат прекрасно дополнит десерты, напитки, мясные блюда. А если заваривать чай вместе с сушеными корками, он приобретет приятный цитрусовый букет.

Во-вторых, такой ароматный материал — превосходная замена для розжига в печи или камине. Экономия на покупке ароматических свечей и уютный цитрусовый запах в доме — разве не заманчиво?

В-третьих, мандариновые корки помогут защитить комнатные растения от домашних питомцев и отпугнуть кошек. Ученые доказали, что кошачьи не любят запах цитрусовых.

И последнее: настой и отвар из кожуры — отличные средства борьбы с вредителями. Им можно опрыскивать цветы от паутинного клеща, а высушенные корки разложить в шкафах от моли.

Так что прежде чем выбросить кожуру мандаринов, задумайтесь — сколько полезного можно из нее извлечь! Это экологично и позволит сэкономить.

Изображение от fabrikasimf на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы мандарины
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