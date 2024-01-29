Нежданный сюрприз: на Землю обрушатся сразу две магнитные бури

Небесные явления часто бывают полны загадок и сюрпризов для человечества. Так, по последним научным данным, уже в ближайшие дни нас ожидают сразу две магнитные бури подряд - 18 и 19 февраля. Хотя ученые и утверждают, что эти возмущения геомагнитного поля Земли не приведут к фатальным последствиям, определенные неудобства для рядовых граждан и инфраструктуры могут иметь место.

Давайте разберемся, что такое магнитные бури, откуда они берутся и как влияют на нашу повседневную жизнь. Изучая Солнце, источник всей энергии на нашей планете, астрономы периодически фиксируют мощные вспышки и выбросы солнечной плазмы. Эти потоки заряженных частиц, достигая магнитосферы Земли, вызывают резкие возмущения в ее магнитном поле. Такие возмущения и называют магнитными бурями.

Хотя мощные бури способны вызывать настоящий хаос в работе энергосистем и средств связи по всему земному шару, предстоящие события, согласно ученым, будут довольно слабыми. Тем не менее, они все же способны повлиять на инфраструктуру того или иного региона. Возможны небольшие сбои в работе электростанций, нарушения мобильной и интернет связи.

Кроме того, изменение магнитного поля Земли может повлиять на маршруты миграции птиц и наземных животных. Также в дни магнитных бурь люди с повышенной чувствительностью могут жаловаться на головные боли, раздражительность, бессонницу.

Чтобы свести возможные неприятные последствия к минимуму, специалисты рекомендуют в предстоящие дни проявлять особое внимание и осторожность. Проверьте заряд резервных батарей и фонарей на случай возможных перебоев с электричеством. Также желательно сделать запас воды и дополнительные припасы еды. Если вы чувствительны к таким явлениям, постарайтесь в эти дни больше отдыхать и избегать стрессов. Следите за прогнозами погоды и предупреждениями властей о возможных ЧС. Соблюдая эти несложные правила, магнитные бури пройдут для вас практически незаметно.