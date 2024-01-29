Врач рассказал о смертельно опасной болезни: она маскируется под ОРВИ

Когда нас настигает очередной недуг в виде банальной простуды, мы, как правило, не придаем этому большого значения. Полагаемся на то, что организм справится сам и вскоре мы вернемся в прежнее рабочее русло. Однако, по словам доктора медицинских наук, профессора Заурбека Айсанова, симптомы, которые мы принимаем за проявления обычной простуды, на самом деле могут указывать на куда более опасное хроническое заболевание. И если его не распознать и не начать лечить вовремя, последствия могут быть весьма плачевными.

Речь идет о хронической обструктивной болезни легких, сокращенно ХОБЛ. Это заболевание развивается исподволь, годами, а его симптомы часто остаются незамеченными. Кашель с мокротой, одышка, ощущение нехватки воздуха — все это может указывать на ХОБЛ. Проблема, однако, заключается в том, что обычно диагноз ставится слишком поздно, зачастую лишь после 40 лет, когда заболевание уже перешло в запущенную форму.

Чтобы вовремя распознать ХОБЛ, врачам достаточно провести элементарный тест с помощью спирометра — прибора, измеряющего объем вдыхаемого и выдыхаемого человеком воздуха. Это позволяет оценить работу легких и выявить наличие патологии на ранней стадии.

Профессор Айсанов настоятельно рекомендует при малейших подозрениях на ХОБЛ незамедлительно обращаться к врачу и проходить необходимое обследование. Ведь своевременная диагностика и начало лечения могут предотвратить дальнейшее развитие заболевания и избавить пациента от опасных для жизни осложнений.

Автор: Семен Подгорный