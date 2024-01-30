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Денежное дерево разрастется на глазах: секрет кроется в дешевом аптечном средстве

Денежное дерево разрастется на глазах: секрет кроется в дешевом аптечном средстве

Денежное дерево, безусловно, одно из самых красивых и необычных комнатных растений. Однако иногда его листья начинают желтеть и опадать, что очень огорчает владельцев. К счастью, есть простой и недорогой способ вернуть денежному дереву здоровье и силу.

Секрет кроется в использовании борной кислоты — вещества, которое можно купить в любой аптеке за совсем небольшие деньги. Для приготовления полезного раствора потребуется всего 3 грамма борной кислоты, которую необходимо растворить в 3 литрах воды. Полученную смесь рекомендуется использовать для полива денежного дерева два раза в месяц.

Этот простой в приготовлении раствор оказывает поистине чудодейственный эффект. Во-первых, борная кислота укрепляет иммунитет растения, делая его более устойчивым к болезням. Во-вторых, она защищает от вредителей, которые часто портят листья. И конечно, борная подкормка способствует активному росту денежного дерева, так что вы сможете наблюдать, как оно буквально распускается на глазах.

Приготовленный раствор можно хранить довольно долго. Так что запаситесь борной кислотой, и вы всегда сможете быстро приготовить полезную подкормку для своего любимого денежного дерева. Это дешевое и эффективное средство поможет вашему растению радовать вас своей красотой и здоровьем!

Садовод раскрыл секрет ухода за денежным деревом: будет похожа на мощный дубок

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы цветы
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