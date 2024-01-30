Прощай рак: эти 2 продукта выводят все яды из организма

Правильное питание — залог здоровья. Некоторые продукты способны очищать организм от токсинов и вредных веществ. Врачи рекомендуют включать их в рацион, особенно по утрам.

Доктор медицинских наук Михаил Кутушов отмечает, что современный человек подвергается постоянному воздействию токсинов — из воздуха, воды, продуктов питания. К ним добавляются яды из табака, алкоголя, лекарств. Все это накапливается в организме и наносит ущерб здоровью.

По словам эксперта, ключевую роль в борьбе с токсинами играет детоксикация. Очистительные процессы нужно запускать с самого утра, чтобы весь день организм работал в режиме выведения ядов.

Для этих целей доктор Петров рекомендует употреблять на завтрак авокадо и яблоки. Эти продукты богаты полезными веществами, которые стимулируют работу печени, кишечника, выводят токсины.

Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, глутатион — мощный антиоксидант. Они поддерживают детоксикацию в печени, дают чувство сытости.

Яблоки полны клетчатки, витаминов, минералов. Они способствуют выведению излишков солей тяжелых металлов, нормализуют работу кишечника.

Особенно важно избавляться от тяжелых металлов, которые накапливаются в тканях и могут провоцировать развитие онкологических заболеваний. Регулярное употребление авокадо и яблок — эффективная профилактика рака.

Автор: Семен Подгорный