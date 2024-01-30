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Большой урожай: эксперт назвала 3 идеальных сорта помидор

Большой урожай: эксперт назвала 3 идеальных сорта помидор

Летние месяцы — прекрасное время для всех садоводов и огородников. Многие стремятся вырастить обильный урожай различных овощных культур, особенно такой популярной, как помидор. Для получения большого количества сладких ароматных плодов важно не только следить за размером каждого отдельного помидора, но и максимизировать общее число созревших томатов.

В последние годы особой популярностью пользуются так называемые «кистевые» сорта, отличающиеся способностью формировать целые гроздья помидор на одном растении. Эксперты-агрономы рекомендуют обратить внимание на несколько наиболее урожайных и вкусных представителей таких сортов.

Одним из лидеров является раннеспелый сорт «Интуиция». Уже через 3-3,5 месяца после появления всходов он радует первым урожаем. Главная особенность — на одной кисти может вырасти сразу до 8 крупных сладких плодов.

Еще один прекрасный вариант — «Бонапарт». Этот сорт также относится к раннеспелым. Отличается весом каждого помидора — до 200 граммов. На одной кисти формируется от 6 до 8 штук. Мякоть нежная, сочная, со сладким вкусом и легкой кислинкой.

Не менее интересен сорт «Спасская башня». Он выращивает по-настоящему крупные экземпляры весом от 200 до 500 граммов каждый! Цвет может варьироваться от ярко-красного до розоватого. Вкус сладкий, с легким привкусом томатной пасты.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород
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