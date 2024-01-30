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Гигантские помидоры по 2 килограмма: этот сорт завоевал сердца садоводов

Гигантские помидоры по 2 килограмма: этот сорт завоевал сердца садоводов

Помидоры издавна покоряют сердца огородников по всему миру своими сочными, ароматными и полезными плодами. Каждый год селекционеры радуют любителей томатов новыми интересными сортами, отличающимися высокими вкусовыми качествами, устойчивостью к болезням и неприхотливостью в выращивании.

Однако наибольшей популярностью пользуются именно крупноплодные сорта помидоров, ведь их массивные, сочные, сладкие плоды не только красиво смотрятся на грядках, но и дают высокие урожаи, которых хватает на целую зиму вкусных солений и соусов. А среди всех известных крупноплодных сортов особо выделяется гибрид под названием «Русский размер F1». Этот сорт по праву считается рекордсменом среди помидоров.

Невероятно крупные, весом почти в 2 килограмма плоды «Русского размера» восхищают любого огородника. Эти массивные, идеально круглые, темно-красного цвета помидоры, буквально ломящиеся от сока и сладости, являются настоящим украшением любой грядки. При этом с одного квадратного метра можно собрать до 8 килограмм огромных ароматных томатов. Такой щедрый урожай делает этот гибрид просто незаменимым для тех, кто занимается заготовкой томатной продукции впрок.

Несмотря на достаточно долгий вегетационный период (120-125 дней от всходов до созревания), выращивание помидоров «Русский размер F1» не доставляет хлопот даже начинающим огородникам. Растения этого гибрида отличаются мощным кустом, хорошо переносят жару и засуху, высоко устойчивы к наиболее распространенным грибковым и вирусным заболеваниям. Благодаря этим ценным качествам, помидоры практически не требуют специального ухода и защитных мероприятий.

Большой урожай: эксперт назвала 3 идеальных сорта помидор

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород помидоры
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