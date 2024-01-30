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Идеальный рассыпчатый рис как в дорогом ресторане: шеф-повар раскрыл маленькую хитрость

Идеальный рассыпчатый рис как в дорогом ресторане: шеф-повар раскрыл маленькую хитрость

Рис — популярнейшее блюдо во всем мире, однако далеко не каждый умеет готовить его так, чтобы получался рассыпчатый и аппетитный гарнир. Зачастую рис бывает сухим, невкусным, а зерна слипаются в комки. Но существует особый способ приготовления, позволяющий сделать рис, достойный подачи в элитных ресторанах.

Секрет кроется в правильной варке риса и использовании специального заливного раствора. Этот метод часто применяют профессиональные повара.

Главное правило — не солить рис и не помешивать во время варки. Просто доведите до кипения и варите 15 минут. За это время вся вода выпарится, а рис станет идеально приготовленным.

Затем для заливки возьмите четверть стакана кипятка и добавьте туда по чайной ложке уксуса, сахара и половину чайной ложки соли. Полученный раствор нужно влить в рис, тщательно перемешать и накрыть кастрюлю крышкой. Оставьте гарнир на 15 минут без нагрева. В итоге вы получите рассыпчатый, ароматный и вкусный рис, который обязательно порадует вас и ваших гостей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
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