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Врач назвал три продукта с рекордным содержанием витамина D: сердце и сосуды скажут «спасибо»

Врач назвал три продукта с рекордным содержанием витамина D: сердце и сосуды скажут «спасибо»

В зимний период, когда солнечных дней немного, организм испытывает дефицит витамина D. Этот недостаток может негативно сказаться на здоровье сердца и сосудов. Однако есть несколько продуктов с высоким содержанием «солнечного» витамина, которые помогут восполнить его запасы в организме.

Во-первых, это консервированные шпроты в масле. В 100 граммах шпрот содержится около 200 МЕ витамина D. Это почти половина суточной нормы. Кроме того, шпроты богаты кальцием, необходимым для укрепления костей и зубов.

Во-вторых, отличным источником D являются яйца. Особенно много витамина в желтках — примерно 40 МЕ в одном курином желтке среднего размера. Для сравнения, в маленьких перепелиных яйцах содержание витамина чуть меньше.

И в-третьих, не стоит забывать о грибах. Лидерами по содержанию D считаются лисички и сморчки — соответственно 340 и 250 МЕ на 100 грамм. Также полезны белые грибы и вешенки.

Таким образом, включив в свой рацион шпроты, яйца и грибы, можно эффективно восполнить дефицит витамина D зимой. А это положительно скажется на здоровье сердечно-сосудистой системы.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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