Невероятно вкусно: этот французский завтрак займет 5 минут

Начать утро с вкусного и сытного завтрака - отличный способ зарядиться энергией на весь день. И что может быть лучше ароматных французских тостов, приготовление которых займет всего пять минут? Этот рецепт идеален для тех, кто ценит вкусную и быструю еду по утрам.

Чтобы приготовить четыре порции этих изысканных тостов, вам потребуется всего несколько ингредиентов: восемь ломтиков хлеба, два ломтика сыра чеддер, две столовые ложки мелко нарубленной петрушки, четыре яйца, одна столовая ложка молока, соль и перец по вкусу.

Сначала нужно намазать четыре ломтика хлеба маслом и посыпать их ароматной зеленью. Затем положить на каждый ломтик по ломтику чеддера и накрыть оставшимися четырьмя кусочками хлеба так, чтобы масло оказалось внутри бутербродов. Далее аккуратно вырезать в центре каждого бутерброда небольшое круглое отверстие.

В миске взбить два яйца с молоком, солью и перцем. Обмакнуть каждый бутерброд в эту смесь и обжарить с двух сторон на сковороде. Когда одна сторона подрумянится, перевернуть тосты, влить в отверстия по одному сырому яйцу и накрыть сковороду крышкой. Готовить примерно четыре минуты.

Автор: Семен Подгорный