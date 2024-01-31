Быстро снизит давление: кардиолог назвал чудотворный напиток

Кардиолог Грант Шехян поделился ценными сведениями о том, какие продукты способны оказать благоприятное воздействие на снижение артериального давления. По его словам, удивительным образом гранатовый сок обладает поистине чудодейственным эффектом в этом отношении.

Согласно данным авторитетных источников, в составе граната содержится множество веществ, которые положительно влияют на состояние сосудов. В частности, витамин С и другие биоактивные компоненты граната способны замедлить действие ангиотензина - вещества, вызывающего сужение кровеносных сосудов. Однако, по словам доктора, ключевым моментом является употребление именно качественного гранатового сока.

Помимо черноплодной рябины, сок которой также обладает способностью понижать давление, кардиолог рекомендует не полагаться исключительно на эти продукты при плохом самочувствии. По его мнению, невозможно точно предсказать, какое количество сока потребуется организму для оказания необходимого эффекта. В любом случае, очень важно проконсультироваться с врачом.

Кроме того, доктор Шехян посоветовал людям, страдающим гипертонией, чаще включать в свой рацион небольшие порции черного шоколада - достаточно съедать буквально две дольки в день, чтобы способствовать разжижению крови.

Автор: Семен Подгорный