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Быстро сбросите вес: диетолог назвала нетипичный способ

Быстро сбросите вес: диетолог назвала нетипичный способ

По словам диетолога Лизы Янг, индекс массы тела является одним из важнейших медицинских показателей, влияющих на здоровье человека. Она поделилась советами о том, как эффективно снизить ИМТ и улучшить общее состояние организма.

Специалист отметила, что повышенный ИМТ может привести к возникновению серьезных заболеваний, например диабета. Однако при соблюдении нескольких простых рекомендаций ситуацию можно изменить в лучшую сторону.

По мнению Лизы Янг, первым шагом к здоровому образу жизни должна стать консультация с врачом. Он определит уровень ИМТ и разработает индивидуальную программу. Если будет выявлен повышенный показатель, необходимо пересмотреть привычки и рацион.

Диетолог советует включить в повседневную жизнь физические упражнения, регулярное питье воды и отказ от обработанных продуктов и фастфуда. Также важным фактором снижения ИМТ, по ее словам, является полноценный сон, который помогает организму эффективнее справляться с нагрузками.

Для достижения поставленных целей Лиза Янг рекомендует вести дневник, отмечая в нем все действия, направленные на улучшение здоровья. Это позволит контролировать прогресс и планировать день таким образом, чтобы добиться желаемых результатов в снижении веса.

Изображение от rawpixel.com на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье похудение
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