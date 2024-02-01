Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Сплошные минусы: не сажайте эти 2 сорта моркови

Сплошные минусы: не сажайте эти 2 сорта моркови

Многие садоводы-любители стремятся выращивать собственные овощи, в том числе и морковь. Однако опытный огородник поделился мнением о том, что есть сорта моркови, которые лучше не высаживать из-за их недостатков.

В частности, по его словам, сорт «Карамель сахарная» несмотря на привлекательное название и необычный цвет корнеплодов, дает невысокий урожай. При этом сама морковь получается мелкой и неровной. К тому же, по отзывам огородника, вкусовые качества этого сорта оставляют желать лучшего.

Еще один сорт, который вызвал нарекания у опытного огородника — это «Император». Хотя вкусовые качества этой моркови он оценил положительно, урожайность данного сорта часто бывает неравномерной — на одной грядке можно получить как гигантские, так и очень мелкие корнеплоды.

Кроме того, огородник отметил, что оба этих сорта отличаются невысокой урожайностью — с некоторых грядок он получил очень скромный урожай моркови.

Таким образом, выбирая семена моркови для посадки на своем огороде, садоводам-любителям следует обратить внимание на другие сорта, которые смогут обеспечить богатый и качественный урожай.

Садовод с многолетним стажем назвала лучший сорт моркови: вырастет размером с локоть

Читайте также:

Садовод с многолетним стажем назвала лучший сорт моркови: вырастет размером с локоть
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok