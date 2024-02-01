Сплошные минусы: не сажайте эти 2 сорта моркови

Многие садоводы-любители стремятся выращивать собственные овощи, в том числе и морковь. Однако опытный огородник поделился мнением о том, что есть сорта моркови, которые лучше не высаживать из-за их недостатков.

В частности, по его словам, сорт «Карамель сахарная» несмотря на привлекательное название и необычный цвет корнеплодов, дает невысокий урожай. При этом сама морковь получается мелкой и неровной. К тому же, по отзывам огородника, вкусовые качества этого сорта оставляют желать лучшего.

Еще один сорт, который вызвал нарекания у опытного огородника — это «Император». Хотя вкусовые качества этой моркови он оценил положительно, урожайность данного сорта часто бывает неравномерной — на одной грядке можно получить как гигантские, так и очень мелкие корнеплоды.

Кроме того, огородник отметил, что оба этих сорта отличаются невысокой урожайностью — с некоторых грядок он получил очень скромный урожай моркови.

Таким образом, выбирая семена моркови для посадки на своем огороде, садоводам-любителям следует обратить внимание на другие сорта, которые смогут обеспечить богатый и качественный урожай.

Автор: Семен Подгорный